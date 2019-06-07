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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2019 12:0007.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929643Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП929643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2019 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 642-05-20 доб. 1184

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.zakutaev@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Закутаев Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства Эта группировка также включает: - разработку проектов гражданского строительства. Эта группировка не включает: - разработку строительных проектов зданий, см. 41

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2019 12:00 GMT +307.06.2019 12:0007.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929643Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2019 12:0007.06.2019 12:0007.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП929643Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2019 15:0019.06.2019 15:0019.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929643Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    19.06.201919.06.2019 15:0019.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929643Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    27.22.20.110

    Отводы, секторы и полусекторы стальные

    27.22

    Трубы стальные и фитинги (кроме литых из стали и чугуна)

    27

    Оборудование электрическое

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    42

    Строительство инженерных сооружений

    Документация лота

    Закупочная документация

    31.05.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выпуск 1220х14-326х14 (L=1400х800) с лазом, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Выпуск 1220х14-326х14 (L=1200х800) с лазом, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Выпуск 1020х14-326х14 (L=1400х675) с лазом, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Переход К 1220х1020х14, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Отвод 60°-1220х15 ст.17Г1С, R=1D, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Отвод 45°-1220х15 ст.17Г1С, R=1D, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 11

    "Позиция 7"

    "Сектор 30°-1220х15 ст.17Г1С, R=1D, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Отвод 90°-1220х15 ст.17Г1С, R=1D, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Отвод ст. 45°-1420х14 ст.17Г1С, R=1D, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Полусектор 15°-1420х14 ст.17Г1С, R=1D, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Полусектор 15°-1220х15 ст.17Г1С, R=1D, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Крест 1220х1220х14 (L=1772х1772), ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тройник фланцевый 1420х1020х14 (L=1752х866) с лазом, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Тройник фланцевый 1220х1200х14 (L=1952, H=976) с лазом, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 1

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