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Номер извещения
ГП929455
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство благоустройства здания по адресу г Екатеринбург ул. Аппаратная 5.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2019 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Контактный телефон
+7 343 379-22-96
Факс
--
Адрес электронной почты
stroy_tender@avsgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Владимир Борисович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно наименования закупки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2019 22:00 GMT +313.06.2019 22:0013.06.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929455Дата и время окончания срока приема заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2019 22:0013.06.2019 22:0013.06.2019 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП929455Дата и время вскрытия заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.06.2019 23:3013.06.2019 23:3013.06.2019 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929455Подведение итогов не позднее согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно наименования закупки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техзадания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техзаданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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