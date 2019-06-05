Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

С монтажом и доставкой в г.Нижний новгород. По данному оборудованию необходимо наличее у поставщика квалифицированного сервисного инженера. Который сможет настроить и при необходимости проконсультировать по техническим вопросам.