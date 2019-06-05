Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Стенд сход-развала Hunter

    Стенд сход-развала Hunter

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2019 12:0005.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929406Дата и время окончания срока приема заявок Стенд сход-развала HunterНабережные ЧелныПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП929406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Стенд сход-развала Hunter

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2019 16:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Юридический адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Почтовый адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Контактный телефон

    +7 962 567-06-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.malkina@alfascan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стенд сход-развала Hunter

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2019 12:00 GMT +305.06.2019 12:0005.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929406Дата и время окончания срока приема заявок Стенд сход-развала HunterНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2019 12:0005.06.2019 12:0005.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП929406Дата и время вскрытия заявок Стенд сход-развала HunterНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 12:0007.06.2019 12:0007.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929406Подведение итогов не позднее Стенд сход-развала HunterНабережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 12:0007.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929406Подведение итогов не позднее Стенд сход-развала HunterНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стенд сход-развала Hunter

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    С монтажом и доставкой в г.Нижний новгород. По данному оборудованию необходимо наличее у поставщика квалифицированного сервисного инженера. Который сможет настроить и при необходимости проконсультировать по техническим вопросам.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Нижний НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата 50%. оставшуюся часть с отсрочкой после монтажа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Адрес местонахождения

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд сход-развала HUNTER WA310/22LT-740T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Адаптер для измерения/регулировки УУК полуприцепов 221-738-1 Hunter"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Комплект кругов поворотных 2 шт. Макс. нагрузка на круг: 4 083 кг. арт. 20-3271-1"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014711
    Поставка бактерицидных рециркуляторов воздуха для работников производственных и сервисных компаний АО «Газстройпром»
    Поставка бактерицидных рециркуляторов воздуха для работников производственных и сервисных...
    595759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085047
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК...
    594254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 326 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ПАО НПП Импульс
    Продажа без объявления цены № ГП225779
    Реализация (продажа) комплекса для промывки плат, принадлежащего ПАО «НПП «Импульс».
    Реализация (продажа) комплекса для промывки плат, принадлежащего ПАО «НПП «Импульс».
    592323
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 10:33
    Дата аукциона:
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920413
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1
    259901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    69 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО РОСГЕО
    Запрос предложений № 31908412885
    Поставка систем управления GDS-II производства Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Специальные геофизические системы данных», (согласна требований заключенного АО "ГЕОСВИП" доходного договора), (далее именуемый «Товар»), оказание консультационных услуг (далее именуемый «Услуги»), выполнение монтажных и пуско-наладочных работ (далее именуемые «Работы») для нужд АО "ГЕОСВИП"
    Поставка систем управления GDS-II производства Общества с ограниченной ответственностью...
    279469
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.10.2019 10:00(GMT+03:00)
    15 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП101483
    Закупка погружных мешалок и ЗИП Flygt для нужд ОАО Ямал СПГ
    Закупка погружных мешалок и ЗИП Flygt для нужд ОАО Ямал СПГ
    434847
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП920411
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1, 1992г.
    Продажа оборудования: термопластавтомат ДЕ3327Ф1, 1992г.
    259875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    69 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить