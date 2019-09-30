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Номер извещения
ГП929346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2019 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
n.grishin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Никита Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929346Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП929346Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 12:0030.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929346Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
83
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Передача продукции на складе Продавца: Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковская, д.86Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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