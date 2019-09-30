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    Главная / Торги / Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)

    Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929346Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП929346

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2019 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КИП

    Малая механизация

    Туалеты

    Бензопила

    Бетонные работы

    Вагон-дома

    Весовое оборудование

    Виброплиты

    Геодезическое оборудование

    Грузоподъемное оборудование

    Контейнеры

    Машина для резки

    Сварочное оборудование

    Станок отрезной

    Электроинструмент

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.grishin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929346Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 10:0030.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП929346Дата и время вскрытия заявок Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 12:0030.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929346Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929346Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованных ТМЦ (основные средства) Амурский ГПЗ (г. Свободный, Амурская обл.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    83

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Передача продукции на складе Продавца: Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковская, д.86Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    41

    Здания и работы по возведению зданий

    32

    Изделия готовые прочие

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заливщик швов прицепной (плавильно-заливной котел ТМ1, ОБЗ ПС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Компрессор AIRMAN PDS 125S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Установка механической очистки швов Billy Goat Grazor GR401H №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Машина для резки труб RSV-4 Zinser (Германия) ду-400-1600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аппарат сварочный инверторный плазменной резки LGK-60BE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пункт мойки колес Нептун ПМК-1 (380)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Контейнер 20 фут. зав. №1116420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Контейнер 20 фут. зав.№726007 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Контейнер-бытовка на санях 20ф.CAXU212096"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Контейнер 20 фут.PGFU зав.№253188 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Контейнер 20 фут.SCMU зав.№4257518 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Контейнер 20 фут.PCIU зав.№3051784 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Контейнер 40 фут. б/у зав.№971802 3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Контейнер 20 фут. б/у зав.№68855539"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Контейнер 40 ф. TCKU9551622 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Контейнер 40 ф. IRNU4605570 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Контейнер 20 фут.SCMU2002240 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Контейнер 20 фут.FCIU зав.№3095988 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Контейнер 20 фут.CRXU2555161 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Газоанализатор АНКАТ - 7664Микро-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Газоанализатор АНКАТ - 7664Микро-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Анализатор паров этанола "Алкотектор PRO-100 combi""

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Алкометр Lion Alcoblow"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кран подвесной ручной КПР г/п 1,0т L=6.6 м длина пролета 6,0 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Нивелир оптико-механический В40А-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Контролер полевой FC-500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тахеометр LEICA TS09plus R1000 Arctic"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Тахеометр LEICA TS09plus R1000 ArcticRC:RRC:R[52]C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Виброплита прямого хода KOMAN, бензиновая Honda GX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Виброплита прямого хода KOMAN, бензиновая Honda GX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Виброплита прямого хода KOMAN, бензиновая Honda GX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Виброплита прямого хода KOMAN, бензиновая Honda GX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Виброплита прямого хода Koman MS90-4 бензиновая Н0904183096"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Виброплита прямого хода Koman MS90-4 бензиновая Н0904183095"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Виброплита прямого хода Koman MS90-4 бензиновая Н0904183094"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Виброплита прямого хода Koman MS90-4 бензиновая Н0904183091"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Виброплита прямого хода Koman MS90-4 бензиновая Н0904183089"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Виброплита прямого хода Koman MS90-2 бензиновая зав. Н0902160972"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Виброплита Masalta MSR90-4с транспортными колесами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Весы электронные площадочные SCS-100 16000x3000 мм грузоподъемность 100 тн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Весы электронные площадочные SCS-100 16000x3000 мм грузоподъемность 100 тн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Вагончик бытовой 2,5мх6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Мобильный бытовой вагончик (столовая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Мобильный вагончик прораба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Мобильный вагончик прораба 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Мобильный вагончик прораба 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Мобильный бытовой вагончик 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Вагон бытовка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Трансформатор для прогрева бетона КТПО-80у 380В Арктика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Трансформатор для прогрева бетона ТСД3-63"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Бадья горизонтальная V=1.6м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Бетоносмеситель KITTORY CMU-500 (380В,3500Вт объем барабана 500л,объем по загрузке 350л, чугунный ве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Бензопила Husqvarna 365"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Установка генераторная дизельная УГД-6000Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Молоток отбойный ТЕ 800-AVR комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Молоток отбойный ТЕ 800-AVR комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Аппарат моющий HDS 8/18-4М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Молоток отбойный ТЕ 800-AVR комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Молоток отбойный ТЕ 800-AVR комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Молоток отбойный ТЕ 800-AVR комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Кабина туалетная EcoLight Зимний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Кабина туалетная EcoLight Зимний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Кабина туалетная EcoLight Зимний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Станок отрезной для РВД Barnett BNT-50-C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Экструдер ручной сварочный Leister FUSION 3C Арт №123.866"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Машина для резки труб RSV-4 Zinser (Германия) ду-400-1600 мм зав.71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Машина для резки труб RSV-4 Zinser (Германия) ду-400-1600 мм зав.165"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Нарезчик швов KOMAN MF24-4 (13HP/Honda GX390/бензин)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Бензиновый генерато СКАТ УГБ-4000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Бензиновый генератор KOMAN, модель KG-7000Е/6,5 кВт-7,0 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Бензиновый генератор KOMAN, модель KG-7000Е/6,5 кВт-7,0 кВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Станок опрессовочный для РВД Barnett BNT-CN (С функцией зачистки наружных и внутренних слоев резины)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Аппарат автономный высокого давления 1-810-972 HD 1050 B HONDA Karcher"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Станция компрессорная ЗИФ-ПВ-8/0,7 (МЗА9-22) переносная,зав №883"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Вагон бытовка 5,8х2,4х2,5 б/у"

    Кол-во: 1

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    Запрос предложений № ГП908887
    Выполнение комплекса СМР на водоснабжение и канализацию Главного корпуса проекта "Горноперерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино"
    Выполнение комплекса СМР на водоснабжение и канализацию Главного корпуса проекта...
    259262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    22.08.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП102948
    Монтаж внутриплощадочных инженерных сетей объекта «Строительство железнодорожной станции Инаглинская-2» «Развитие железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский»
    Монтаж внутриплощадочных инженерных сетей объекта «Строительство железнодорожной станции...
    444171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    20.03.2021 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГТ БНЗС
    Запрос предложений № ГП831124
    Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием собственных инструментов, опалубки и расходных материалов.
    Выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций с использованием...
    168084
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.10.2018 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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