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    Главная / Торги / Масло и жидкость стеклоомывающая

    Масло и жидкость стеклоомывающая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2019 10:0031.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917975Дата и время окончания срока приема заявок Масло и жидкость стеклоомывающаяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП917975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Масло и жидкость стеклоомывающая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2019 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АРЛАН
    Все закупки и тендеры АО ИК АРЛАН

    Юридический адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 10

    Почтовый адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 10

    Контактный телефон

    +7 495 363-55-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sedukov@arlan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седуков Петр Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Масло и жидкость стеклоомывающая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2019 10:00 GMT +331.05.2019 10:0031.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917975Дата и время окончания срока приема заявок Масло и жидкость стеклоомывающаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2019 15:0004.06.2019 15:0004.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917975Подведение итогов не позднее Масло и жидкость стеклоомывающаяМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.06.201904.06.2019 15:0004.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917975Подведение итогов не позднее Масло и жидкость стеклоомывающаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масло и жидкость стеклоомывающая

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечня номенклатур

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Морской торговый порт г. МагаданРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка одной партией Постоплата 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПАВЛИК
    Все закупки и тендеры АО ПАВЛИК

    Адрес местонахождения

    685000, Российская Федерация, Магаданская область, Магадан, Проспект Ленина, 3

    685000, Российская Федерация, Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 517

    Классификатор ОКПД2

    24.66.33

    Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и антиобледенители

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    24.05.2019

    Договор поставки

    24.05.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость Aquatex стеклоомывающая -30 (канистра 5л.)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Масло G-Box Expert ATF DX III трансмиссионное"

    Кол-во: 205

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