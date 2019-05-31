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Номер извещения
ГП917975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Масло и жидкость стеклоомывающая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 10
Почтовый адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 10
Контактный телефон
+7 495 363-55-27
Факс
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Адрес электронной почты
sedukov@arlan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седуков Петр Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масло и жидкость стеклоомывающая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2019 10:00 GMT +331.05.2019 10:0031.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917975Дата и время окончания срока приема заявок Масло и жидкость стеклоомывающаяМосква
Подведение итогов не позднее
04.06.2019 15:0004.06.2019 15:0004.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917975Подведение итогов не позднее Масло и жидкость стеклоомывающаяМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масло и жидкость стеклоомывающая
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня номенклатур
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Морской торговый порт г. МагаданРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПАВЛИК
Все закупки и тендеры АО ПАВЛИК
Адрес местонахождения
685000, Российская Федерация, Магаданская область, Магадан, Проспект Ленина, 3
685000, Российская Федерация, Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 517
24.66.33
19.20.29
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 205