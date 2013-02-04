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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2013 06:0004.02.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300097355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31300097355

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.01.2013 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-76

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    amm@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.02.2013 06:00 GMT +304.02.2013 06:0004.02.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300097355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.02.2013 07:10GMT +305.02.2013 07:1005.02.2013 07:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300097355Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.02.201307.02.2013 19:5907.02.2013 19:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300097355Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск

    Подведение итогов не позднее

    07.02.2013 19:5907.02.2013 19:5907.02.2013 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300097355Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.02.201307.02.2013 19:5907.02.2013 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300097355Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0

    Начальная цена

    707 090,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    конкурсная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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