Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31300097355 Уникальный номер закупки 3 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры конкурсная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА

Все закупки и тендеры АО ИСС Юридический адрес 662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52, Почтовый адрес 662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52 Контактный телефон +7 39197 6-40-76 Факс +7 39197 6-40-76 Адрес электронной почты amm@iss-reshetnev.ru Ф.И.О. контактного лица Тасенко Надежда Михайловна Место рассмотрения предложений Железногорск Закупки и тендеры Красноярский Край Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование Ключевые слова:

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