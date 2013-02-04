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Номер извещения
31300097355
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключить договор на поставку вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
13.01.2013 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-76
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
amm@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.02.2013 06:00 GMT +304.02.2013 06:0004.02.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300097355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
05.02.2013 07:10GMT +305.02.2013 07:1005.02.2013 07:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300097355Дата и время вскрытия заявок Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.02.201307.02.2013 19:5907.02.2013 19:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31300097355Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск
Подведение итогов не позднее
07.02.2013 19:5907.02.2013 19:5907.02.2013 19:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300097355Подведение итогов не позднее Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0Железногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вычислительной техники и сетевого оборудования для комплектования ЛВС АИК ЕАМ5.8330-0
Начальная цена
707 090,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с технической частью конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
662972, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Ленина, дом 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
30.02
Документация лота
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