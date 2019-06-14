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    Главная / Торги / Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2019 11:0014.06.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917845Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».Саратов, +7 937 269 3278Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП917845

    Уникальный номер закупки

    113У

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2019 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Справка о субподрядчиках

    Приглашение на тендер

    Заявка на тендер

    Справка об опыте

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов, +7 937 269 3278

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2019 11:00 GMT +314.06.2019 11:0014.06.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917845Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».Саратов, +7 937 269 3278

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2019 22:5930.09.2019 22:5930.09.2019 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917845Подведение итогов не позднее «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».Саратов, +7 937 269 3278

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.201930.09.2019 22:5930.09.2019 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917845Подведение итогов не позднее «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».Саратов, +7 937 269 3278

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    определяется по результатам ТЭО

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратовская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по согласованию сторон
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМР, ПНР площадки ПАГЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "СМР, ПНР дочерней АГНКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "СМР, ПНР материнской АГНКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ПИР площадки ПАГЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПИР дочерней АГНКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ПИР материнской АГНКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Площадка пассивного ПАГЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Дочерняя АГНКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Материнская АГНКС"

    Кол-во: 1

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