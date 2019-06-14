www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП917845
Уникальный номер закупки
113У
Наименование закупки
Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2019 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
VaynerYuYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов, +7 937 269 3278
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2019 11:00 GMT +314.06.2019 11:0014.06.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917845Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».Саратов, +7 937 269 3278
Подведение итогов не позднее
30.09.2019 22:5930.09.2019 22:5930.09.2019 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917845Подведение итогов не позднее «Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».Саратов, +7 937 269 3278
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Разработка технических решений при реализации проекта сети АГНКС для «ООО ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
определяется по результатам ТЭО
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратовская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
28.99.39.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1