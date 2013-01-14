www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП212016
Уникальный номер закупки
105-КМ-ОЗ-Т-ЗП-12
Наименование закупки
Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Пушкина, д.2
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, А.Зерюнова, 16
Контактный телефон
+7 912 100-13-13
Факс
{}
Адрес электронной почты
Elena.Hattu@nksoyuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зафаров Ринат Рашитович
Место рассмотрения предложений
Ухта
Ключевые слова:
исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2013 12:00 GMT +314.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3Ухта
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2013 12:0014.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212016Дата и время вскрытия заявок Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3Ухта
Подведение итогов не позднее
16.01.2013 23:5916.01.2013 23:5916.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212016Подведение итогов не позднее Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3Ухта
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Пушкина, д.2
169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, А.Зерюнова, 16
2912104
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1