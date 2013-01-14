Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3

    Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3УхтаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП212016

    Уникальный номер закупки

    105-КМ-ОЗ-Т-ЗП-12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.12.2012 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Нефтяная Компания «Союз»
    Все закупки и тендеры НК Союз

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Пушкина, д.2

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, А.Зерюнова, 16

    Контактный телефон

    +7 912 100-13-13

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Elena.Hattu@nksoyuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зафаров Ринат Рашитович

    Место рассмотрения предложений

    Ухта

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования, исследования

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2013 12:00 GMT +314.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3Ухта

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2013 12:0014.01.2013 12:0014.01.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212016Дата и время вскрытия заявок Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3Ухта

    Подведение итогов не позднее

    16.01.2013 23:5916.01.2013 23:5916.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212016Подведение итогов не позднее Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3Ухта

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.01.201316.01.2013 23:5916.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212016Подведение итогов не позднее Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3Ухта

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройства эжекторного исследования скважин УЭГИС-3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НК Союз
    Все закупки и тендеры НК Союз

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, Пушкина, д.2

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, Ухта, А.Зерюнова, 16

    Классификатор ОКПД2

    2912104

    Насосы нефтяные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "устройство эжекторного исследования скважин УЭГИС-3"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211070546
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург Водоканал»
    Оказание услуг по уборке помещений и территории и их содержанию для нужд ООО «Оренбург...
    588461
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    6 940 148
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить