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Номер извещения
ГП917694
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение восстановительно-ремонтных работ жилых объектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2019 20:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1
Контактный телефон
+7 909 984-95-22
Факс
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Адрес электронной почты
procsource@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ратникова Александра Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение восстановительно-ремонтных работ жилых объектов Заказчик: Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2019 12:00 GMT +307.06.2019 12:0007.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917694Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение восстановительно-ремонтных работ жилых объектов Заказчик: Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2019 12:0007.06.2019 12:0007.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП917694Дата и время вскрытия заявок Выполнение восстановительно-ремонтных работ жилых объектов Заказчик: Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2019 15:0021.06.2019 15:0021.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917694Подведение итогов не позднее Выполнение восстановительно-ремонтных работ жилых объектов Заказчик: Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
21.06.201921.06.2019 15:0021.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917694Подведение итогов не позднее Выполнение восстановительно-ремонтных работ жилых объектов Заказчик: Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение восстановительно-ремонтных работ жилых объектов Заказчик: Благотворительный Фонд помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в ведомости работ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
адрес указан в информационной картеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Фонд Тимченко
Все закупки и тендеры Фонд Тимченко
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1
45.21.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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