www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП212015
Уникальный номер закупки
79
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
Почтовый адрес
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Контактный телефон
+7 495 981-66-30
Факс
+7 495 981-66-31
Адрес электронной почты
Lanovenko-M@petropavlovsk-io.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лановенко Максим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Таганский
Ключевые слова:
строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2013 18:00 GMT +328.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212015Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения Таганский
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2013 18:0028.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212015Дата и время вскрытия заявок Выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения Таганский
Подведение итогов не позднее
15.03.2013 23:5915.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212015Подведение итогов не позднее Выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения Таганский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
15.03.201315.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212015Подведение итогов не позднее Выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения Таганский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Отсутствуют
Документация лота