Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП212015 Уникальный номер закупки 79 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение земляных работ по сооружению водоотводящих сооружений, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Хвостовое хозяйство и оборотное водоснабжение. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Водоотводящие сооружения. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru