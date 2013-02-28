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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения.

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212014Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения. ТаганскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП212014

    Уникальный номер закупки

    78

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.12.2012 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о проведении открытого запроса предложений № 78 и техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313

    Почтовый адрес

    109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3

    Контактный телефон

    +7 495 981-66-30

    Факс

    +7 495 981-66-31

    Адрес электронной почты

    Lanovenko-M@petropavlovsk-io.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лановенко Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Таганский

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

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    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.02.2013 18:00 GMT +328.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212014Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения. Таганский

    Дата и время вскрытия заявок

    28.02.2013 18:0028.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212014Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения. Таганский

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2013 23:5915.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212014Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения. Таганский

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    15.03.201315.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212014Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения. Таганский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение земляных работ по сооружению первичной дамбы, распределительных пульповодов, сооружений нижнего бьефа, водосбросного коллектора, водоприемных колодцев ВК-1, ВК-2, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Первичная дамба. Распределительные пульповоды. Сооружения нижнего бьефа. Водосбросные сооружения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313

    109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Уведомление о проведении открытого запроса предложений № 78 и техническое задание

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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