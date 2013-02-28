Запрос предложений на заключение договора на разработку рабочей документации, по объекту «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внутриплощадочные тепловые сети с тепловыми пунктами».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП212010 Уникальный номер закупки 74 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на заключение договора на разработку рабочей документации, по объекту «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внутриплощадочные тепловые сети с тепловыми пунктами». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

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