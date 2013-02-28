Запрос предложений на заключение договора на разработку проектной, рабочей документации и на строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП212009 Уникальный номер закупки 73 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на заключение договора на разработку проектной, рабочей документации и на строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

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