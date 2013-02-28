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Номер извещения
ГП212009
Уникальный номер закупки
73
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора на разработку проектной, рабочей документации и на строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
Почтовый адрес
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Контактный телефон
+7 495 981-66-30
Факс
+7 495 981-66-31
Адрес электронной почты
Lanovenko-M@petropavlovsk-io.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лановенко Максим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Таганский
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Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2013 18:00 GMT +328.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212009Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2013 18:0028.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212009Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский
Подведение итогов не позднее
15.03.2013 23:5915.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212009Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
15.03.201315.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212009Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Отсутствуют
Документация лота