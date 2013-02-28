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    Главная / Торги / Запрос предложений на заключение договора на разработку проектной, рабочей документации и на строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».

    Запрос предложений на заключение договора на разработку проектной, рабочей документации и на строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212009Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».ТаганскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП212009

    Уникальный номер закупки

    73

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на заключение договора на разработку проектной, рабочей документации и на строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.12.2012 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313

    Почтовый адрес

    109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3

    Контактный телефон

    +7 495 981-66-30

    Факс

    +7 495 981-66-31

    Адрес электронной почты

    Lanovenko-M@petropavlovsk-io.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лановенко Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Таганский

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.02.2013 18:00 GMT +328.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212009Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский

    Дата и время вскрытия заявок

    28.02.2013 18:0028.02.2013 18:0028.02.2013 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212009Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2013 23:5915.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212009Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    15.03.201315.03.2013 23:5915.03.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212009Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».Таганский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной, рабочей документации и строительство, объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. Внешнее электроснабжение Кимкано-Сутарского ГОКа. ВЛ-35кВ «Центральная-Сутара».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313

    109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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