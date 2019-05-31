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Номер извещения
ГП917586
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Синтепон 150гр/м2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2019 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236004, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, ул. Дзержинского, 19
Почтовый адрес
236004, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, ул. Дзержинского, 19
Контактный телефон
+7 4012 65-60-41
Факс
+7 4012 65-60-51
Адрес электронной почты
maksimovichd@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимович Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Калининград
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Синтепон 150гр/м2 для мягкой мебели, ширина 1600мм.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2019 16:00 GMT +331.05.2019 16:0031.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917586Дата и время окончания срока приема заявок Синтепон 150гр/м2 для мягкой мебели, ширина 1600мм.Калининград
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2019 16:0031.05.2019 16:0031.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП917586Дата и время вскрытия заявок Синтепон 150гр/м2 для мягкой мебели, ширина 1600мм.Калининград
Подведение итогов не позднее
01.06.2019 11:0001.06.2019 11:0001.06.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917586Подведение итогов не позднее Синтепон 150гр/м2 для мягкой мебели, ширина 1600мм.Калининград
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Синтепон 150гр/м2 для мягкой мебели, ширина 1600мм.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
300кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КалининградРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕБЕЛЬ - ЕВРОМОДЕЛЬ
Все закупки и тендеры МЕБЕЛЬ - ЕВРОМОДЕЛЬ
Адрес местонахождения
236004, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, ул. Дзержинского, 19
17.53.10.149
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300