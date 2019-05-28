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    Главная / Торги / приобретение стойка ж/б по заявке 25324

    приобретение стойка ж/б по заявке 25324

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917357Дата и время окончания срока приема заявок приобретение стойка ж/б по заявке 25324МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП917357

    Уникальный номер закупки

    25324

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приобретение стойка ж/б по заявке 25324

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2019 05:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка № 25324 - ЭТП

    Запрос по заявке № 25324

    КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ АО ГОК Инаглинский

    Общие отгрузочные реквизиты - АО ГОК Инаглинский

    Письмо о запросе документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-95

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    zaliznyak.as@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зализняк Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение стойка ж/б по заявке 25324

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2019 10:00 GMT +328.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917357Дата и время окончания срока приема заявок приобретение стойка ж/б по заявке 25324Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2019 10:0028.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП917357Дата и время вскрытия заявок приобретение стойка ж/б по заявке 25324Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2019 10:0028.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917357Подведение итогов не позднее приобретение стойка ж/б по заявке 25324Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.05.201928.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917357Подведение итогов не позднее приобретение стойка ж/б по заявке 25324Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение стойка ж/б по заявке 25324

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соглассно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно отгрузочных реквезитов ГОК ИнаглинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно постоплата
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.11.22.110

    Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка ж/б СВ-105-5 c отверстием"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Стойка ж/б СВ-105-5"

    Кол-во: 100

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