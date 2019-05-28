www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП917357
Уникальный номер закупки
25324
Наименование закупки
приобретение стойка ж/б по заявке 25324
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2019 05:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-95
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
zaliznyak.as@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зализняк Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение стойка ж/б по заявке 25324
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2019 10:00 GMT +328.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917357Дата и время окончания срока приема заявок приобретение стойка ж/б по заявке 25324Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2019 10:0028.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП917357Дата и время вскрытия заявок приобретение стойка ж/б по заявке 25324Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2019 10:0028.05.2019 10:0028.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917357Подведение итогов не позднее приобретение стойка ж/б по заявке 25324Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение стойка ж/б по заявке 25324
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соглассно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно отгрузочных реквезитов ГОК ИнаглинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
25.11.22.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 100