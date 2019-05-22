Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП917261 Уникальный номер закупки 1191 Номер закупки Наименование закупки Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Валюта процедуры EUR Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документы спецификация договор заявка согласие

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 205 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru