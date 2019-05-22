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Номер извещения
ГП917261
Уникальный номер закупки
1191
Наименование закупки
Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2019 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2019 13:00 GMT +322.05.2019 13:0022.05.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2019 13:0022.05.2019 13:0022.05.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП917261Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Подведение итогов не позднее
22.05.2019 17:0022.05.2019 17:0022.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917261Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
22.05.201922.05.2019 17:0022.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917261Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Начальная цена
166 946,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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