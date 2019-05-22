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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2019 13:0022.05.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП917261

    Уникальный номер закупки

    1191

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.05.2019 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документы

    спецификация

    договор

    заявка

    согласие

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 205

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    natalia.anoshkina@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Аношкина Наталья Генадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2019 13:00 GMT +322.05.2019 13:0022.05.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП917261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2019 13:0022.05.2019 13:0022.05.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП917261Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    22.05.2019 17:0022.05.2019 17:0022.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917261Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    22.05.201922.05.2019 17:0022.05.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП917261Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.

    Начальная цена

    166 946,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    35

    Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет."

    Кол-во: 72

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