www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП212007
Уникальный номер закупки
71
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на Поставку трансформаторной подстанции (2ПКТПБУ), ПС-35/6 кВ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
Почтовый адрес
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Контактный телефон
+7 495 981-66-30
Факс
+7 495 981-66-31
Адрес электронной почты
Lanovenko-M@petropavlovsk-io.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лановенко Максим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Таганский
Ключевые слова:
строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трансформаторной подстанции (2ПКТПБУ), объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. ПС-35/6 кВ «Сутара».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2012 21:00 GMT +320.12.2012 21:0020.12.2012 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212007Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформаторной подстанции (2ПКТПБУ), объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. ПС-35/6 кВ «Сутара». Таганский
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2012 12:0021.12.2012 12:0021.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212007Дата и время вскрытия заявок Поставка трансформаторной подстанции (2ПКТПБУ), объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. ПС-35/6 кВ «Сутара». Таганский
Подведение итогов не позднее
18.01.2013 23:5918.01.2013 23:5918.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212007Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторной подстанции (2ПКТПБУ), объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. ПС-35/6 кВ «Сутара». Таганский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
18.01.201318.01.2013 23:5918.01.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212007Подведение итогов не позднее Поставка трансформаторной подстанции (2ПКТПБУ), объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. ПС-35/6 кВ «Сутара». Таганский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформаторной подстанции (2ПКТПБУ), объект «Строительство 1 очереди Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов. ПС-35/6 кВ «Сутара».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Одна подстанция
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция Известковая ДВЖД.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Отсутствуют
Кол-во: 1