Конкурс в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Металлопроката (Группа В, подгруппы: ВГ – Круг, ВД – Лист, ВЖ -Профнастил, ВК –Уголок, ВМ – Шестигранник) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-024-22)