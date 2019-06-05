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    Главная / Торги / Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60

    Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2019 15:0005.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905925Дата и время окончания срока приема заявок Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП905925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2019 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры УСК СТАНДАРТ

    Юридический адрес

    420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25

    Почтовый адрес

    420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25

    Контактный телефон

    +7 843 202-33-34 доб. 2055

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ae.demidov@unistroyrf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демидов Артём -

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2019 15:00 GMT +305.06.2019 15:0005.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905925Дата и время окончания срока приема заявок Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.06.2019 16:0005.06.2019 16:0005.06.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП905925Дата окончания срока рассмотрения заявок Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань

    Дата и время проведения

    06.06.2019 12:0006.06.2019 12:0006.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП905925Дата и время проведения Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905925Подведение итогов не позднее Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905925Подведение итогов не позднее Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60

    Начальная цена

    623 276,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЖК Весна г.Казань ул.А.АббасоваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа до 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УСК СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры УСК СТАНДАРТ

    Адрес местонахождения

    420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25

    Классификатор ОКПД2

    23.61.11

    Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60"

    Кол-во: 1056.4

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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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