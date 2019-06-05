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Номер извещения
ГП905925
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2019 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25
Почтовый адрес
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25
Контактный телефон
+7 843 202-33-34 доб. 2055
Факс
--
Адрес электронной почты
ae.demidov@unistroyrf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демидов Артём -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2019 15:00 GMT +305.06.2019 15:0005.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905925Дата и время окончания срока приема заявок Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.06.2019 16:0005.06.2019 16:0005.06.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП905925Дата окончания срока рассмотрения заявок Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань
Дата и время проведения
06.06.2019 12:0006.06.2019 12:0006.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП905925Дата и время проведения Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 15:0007.06.2019 15:0007.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905925Подведение итогов не позднее Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тротуарная плитка (брусчатка) серая "Прямоугольная" 198*98*60
Начальная цена
623 276,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЖК Весна г.Казань ул.А.АббасоваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УСК СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры УСК СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25
23.61.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1056.4