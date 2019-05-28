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Номер извещения
ГП905904
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2019 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25
Почтовый адрес
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25
Контактный телефон
+7 843 202-33-34 доб. 2055
Факс
--
Адрес электронной почты
ae.demidov@unistroyrf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демидов Артём -
Место рассмотрения предложений
Казань
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Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2019 15:00 GMT +328.05.2019 15:0028.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905904Дата и время окончания срока приема заявок Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.05.2019 16:0028.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП905904Дата окончания срока рассмотрения заявок Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань
Дата и время проведения
29.05.2019 12:0029.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП905904Дата и время проведения Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 15:0030.05.2019 15:0030.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905904Подведение итогов не позднее Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити
Начальная цена
24 779 094,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЖК Арт Сити г.Казань ул.Н.ЕршоваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УСК СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры УСК СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25
23.63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4680.1
Кол-во: 864.12
Кол-во: 86.41