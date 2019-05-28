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    Главная / Торги / Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити

    Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2019 15:0028.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905904Дата и время окончания срока приема заявок Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП905904

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2019 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры УСК СТАНДАРТ

    Юридический адрес

    420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25

    Почтовый адрес

    420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25

    Контактный телефон

    +7 843 202-33-34 доб. 2055

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ae.demidov@unistroyrf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демидов Артём -

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2019 15:00 GMT +328.05.2019 15:0028.05.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905904Дата и время окончания срока приема заявок Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.05.2019 16:0028.05.2019 16:0028.05.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП905904Дата окончания срока рассмотрения заявок Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань

    Дата и время проведения

    29.05.2019 12:0029.05.2019 12:0029.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП905904Дата и время проведения Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 15:0030.05.2019 15:0030.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905904Подведение итогов не позднее Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 15:0030.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905904Подведение итогов не позднее Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бетон В7,5; Бетон В25 F100,W6; Бетон В25 F75,W2 на ЖК Арт Сити

    Начальная цена

    24 779 094,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЖК Арт Сити г.Казань ул.Н.ЕршоваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа до календарных 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УСК СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры УСК СТАНДАРТ

    Адрес местонахождения

    420029, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Журналистов, д. 62, пом. 25

    Классификатор ОКПД2

    23.63

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетон В25 F75,W2 "

    Кол-во: 4680.1

    "Позиция 2"

    "Бетон В25 F100,W6"

    Кол-во: 864.12

    "Позиция 3"

    "Бетон B7,5"

    Кол-во: 86.41

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