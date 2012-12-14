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Номер извещения
ГП212002
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
запрос предложений на закупку Питьевой воды в бутылях по 19л.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2012 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Москва, Химки, Победы, 11
Почтовый адрес
127287, Российская Федерация, Москва, Петровско-Разумовский проезд, 28
Контактный телефон
+7 495 640-39-15
Факс
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Адрес электронной почты
EENoskova@fix-price.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сорокина Юлия
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Питьевой воды в бутылях по 19л.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2012 12:00 GMT +314.12.2012 12:0014.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212002Дата и время окончания срока приема заявок закупка Питьевой воды в бутылях по 19л.Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2012 12:0014.12.2012 12:0014.12.2012 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212002Дата и время вскрытия заявок закупка Питьевой воды в бутылях по 19л.Москва
Подведение итогов не позднее
14.12.2012 23:5914.12.2012 23:5914.12.2012 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212002Подведение итогов не позднее закупка Питьевой воды в бутылях по 19л.Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Питьевой воды в бутылях по 19л.
Начальная цена
2 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 бутылок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Общество с Ограниченной Ответственностью Бэст Прайс
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Москва, Химки, Победы, 11
127287, Российская Федерация, Москва, Петровско-Разумовский проезд, 28
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов