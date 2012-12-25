www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП212001
Уникальный номер закупки
72/12
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку карьерного экскаватора с электрическим приводом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2012 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
Почтовый адрес
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Контактный телефон
+7 495 981-66-30
Факс
+7 495 981-66-31
Адрес электронной почты
Lanovenko-M@petropavlovsk-io.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лановенко Максим Вячеславович, Солдатов Дмитрий Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на закупку горнотранспортного оборудования – Экскаватор карьерный с электрическим приводом, для нужд ООО «КС ГОК».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2012 18:00 GMT +325.12.2012 18:0025.12.2012 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП212001Дата и время окончания срока приема заявок ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на закупку горнотранспортного оборудования – Экскаватор карьерный с электрическим приводом, для нужд ООО «КС ГОК». Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2012 18:0025.12.2012 18:0025.12.2012 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП212001Дата и время вскрытия заявок ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на закупку горнотранспортного оборудования – Экскаватор карьерный с электрическим приводом, для нужд ООО «КС ГОК». Москва
Подведение итогов не позднее
01.02.2013 23:5901.02.2013 23:5901.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212001Подведение итогов не позднее ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на закупку горнотранспортного оборудования – Экскаватор карьерный с электрическим приводом, для нужд ООО «КС ГОК». Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
01.02.201301.02.2013 23:5901.02.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП212001Подведение итогов не позднее ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на закупку горнотранспортного оборудования – Экскаватор карьерный с электрическим приводом, для нужд ООО «КС ГОК». Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на закупку горнотранспортного оборудования – Экскаватор карьерный с электрическим приводом, для нужд ООО «КС ГОК».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Отсутствуют
Документация лота