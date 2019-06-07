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    Главная / Торги / Песок строительный

    Песок строительный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905293Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП905293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Песок строительный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.05.2019 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
    Все закупки и тендеры КМС

    Юридический адрес

    121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2

    Почтовый адрес

    121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2

    Контактный телефон

    +7 495 234-59-75 доб. 217

    Факс

    +7 495 234-59-75

    Адрес электронной почты

    tyaga0@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркулов Александр Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок, песок

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2019 17:00 GMT +307.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905293Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2019 13:0010.06.2019 13:0010.06.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905293Подведение итогов не позднее Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.06.201910.06.2019 13:0010.06.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905293Подведение итогов не позднее Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"

    Начальная цена

    400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50000 м.куб.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Нижегородская, д.105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течении 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КМС
    Все закупки и тендеры КМС

    Адрес местонахождения

    121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.130

    Пески строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    08.05.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный фр.0,1-2"

    Кол-во: 50000

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