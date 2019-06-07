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Номер извещения
ГП905293
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Песок строительный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
08.05.2019 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Почтовый адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 495 234-59-75 доб. 217
Факс
+7 495 234-59-75
Адрес электронной почты
tyaga0@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меркулов Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2019 17:00 GMT +307.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905293Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"Москва
Подведение итогов не позднее
10.06.2019 13:0010.06.2019 13:0010.06.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905293Подведение итогов не позднее Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка карьерного для нужд ООО "КМС"
Начальная цена
400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50000 м.куб.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Нижегородская, д.105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
08.12.11.130
Документация лота
Кол-во: 50000
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