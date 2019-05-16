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    Главная / Торги / Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений

    Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2019 10:0016.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907846909Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений г. Великие ЛукиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907846909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.05.2019 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические требования

    Проект договора

    Извещение

    Приложение к извещению

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
    Все закупки и тендеры МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

    Юридический адрес

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10

    Контактный телефон

    +7 81153 5-39-24

    Факс

    +7 81153 5-39-24

    Адрес электронной почты

    omtc_vodocanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щеглова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Великие Луки

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2019 10:00 GMT +316.05.2019 10:0016.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907846909Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений г. Великие Луки

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2019 10:0016.05.2019 10:0016.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907846909Дата и время вскрытия заявок Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений г. Великие Луки

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.05.201916.05.2019 13:0016.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907846909Подведение итогов не позднее Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений г. Великие Луки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений

    Начальная цена

    260 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    182113, г. Великие Луки Псковской обл., пер. Водопроводный, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
    Все закупки и тендеры МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

    Адрес местонахождения

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10,

    182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10

    Классификатор ОКПД2

    42.91.20.150

    Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или с использованием прочих технологий) и различные гидротехнические работы

    Классификатор ОКВЭД2

    42.91.5

    Производство подводных работ, включая водолазные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство подводных работ, включая водолазные"

    Кол-во: 1

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