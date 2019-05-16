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Номер извещения
31907846909
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.05.2019 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10,
Почтовый адрес
182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10
Контактный телефон
+7 81153 5-39-24
Факс
+7 81153 5-39-24
Адрес электронной почты
omtc_vodocanal@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щеглова Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Великие Луки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2019 10:00 GMT +316.05.2019 10:0016.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907846909Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений г. Великие Луки
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2019 10:0016.05.2019 10:0016.05.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907846909Дата и время вскрытия заявок Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений г. Великие Луки
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение подводных работ по очистке и ремонту водозаборных сооружений
Начальная цена
260 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
182113, г. Великие Луки Псковской обл., пер. Водопроводный, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Все закупки и тендеры МП ВОДОКАНАЛ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Адрес местонахождения
182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10,
182113, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПЕР ВОДОПРОВОДНЫЙ, 10
42.91.20.150
42.91.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1