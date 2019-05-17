Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП905074 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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