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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП905074
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.05.2019 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20 доб. 1184
Факс
--
Адрес электронной почты
d.zakutaev@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Закутаев Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2019 17:00 GMT +317.05.2019 17:0017.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905074Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2019 17:0017.05.2019 17:0017.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП905074Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 16:0024.05.2019 16:0024.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905074Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
24.05.201924.05.2019 16:0024.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905074Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
27.22.20
27.22
24.20.3
24.20.2
24.20.1
42.11
Документация лота
Кол-во: 70
Кол-во: 308
Кол-во: 411
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4