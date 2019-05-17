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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2019 17:0017.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905074Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП905074

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов и Секторов ЦПП для нужд ООО "АРКС инж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.05.2019 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 642-05-20 доб. 1184

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.zakutaev@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Закутаев Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2019 17:00 GMT +317.05.2019 17:0017.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905074Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2019 17:0017.05.2019 17:0017.05.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП905074Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2019 16:0024.05.2019 16:0024.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905074Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    24.05.201924.05.2019 16:0024.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905074Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж" Административные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку Отводов, Секторов ЦПП и Трубы стальной для нужд ООО "АРКС инж"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    27.22.20

    Фитинги стальные сварные и прочие, не включенные в другие группировки

    27.22

    Трубы стальные и фитинги (кроме литых из стали и чугуна)

    24.20.3

    Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    24.20.2

    Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Закупочная документация

    06.05.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ст. новая 1620х14 ст.3"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Труба ст. новая 1420х12 ст.17Г1С ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 308

    "Позиция 3"

    "Труба ст. новая 1220х12 ст.17Г1С ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 411

    "Позиция 4"

    "Отвод 60°-1220х15 ст.17Г1С, R=1800мм, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Отвод 45°-1220х15 ст.17Г1С, R=1800мм, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 11

    "Позиция 6"

    "Сектор 30°-1220х15 ст.17Г1С, R=1800мм, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Полусектор 45°-1420х14 ст.17Г1С, R=2100мм, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Отвод ст. 45°-1420х14 ст.17Г1С, R=2100мм, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Полусектор 15°-1220х15 ст.17Г1С, R=1800мм, ВУС, ЦПП"

    Кол-во: 4

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