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Номер извещения
ГП905066
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп кабелей КГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.05.2019 10:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
+7 746 03-76633
Факс
Адрес электронной почты
sahakyan_g@armenal.am
Ф.И.О. контактного лица
Саакян Генрик Геворкович
Место рассмотрения предложений
Ереван
Закупки и тендеры Ереван
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Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2019 12:00 GMT +310.05.2019 12:0010.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905066Дата и время окончания срока приема заявок Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреван
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2019 12:0010.05.2019 12:0010.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП905066Дата и время вскрытия заявок Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреван
Подведение итогов не позднее
11.05.2019 12:0011.05.2019 12:0011.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905066Подведение итогов не позднее Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреван
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 м
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Армения, г. Ереван, ул. Грибоедова 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Адрес местонахождения
27.32.14.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 450