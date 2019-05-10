Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закуп кабелей КГ

    Закуп кабелей КГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2019 12:0010.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905066Дата и время окончания срока приема заявок Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреванПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП905066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп кабелей КГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.05.2019 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    +7 746 03-76633

    Факс

    Адрес электронной почты

    sahakyan_g@armenal.am

    Ф.И.О. контактного лица

    Саакян Генрик Геворкович

    Место рассмотрения предложений

    Ереван

    Закупки и тендеры Ереван

    Ключевые слова:

    кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 м

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2019 12:00 GMT +310.05.2019 12:0010.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП905066Дата и время окончания срока приема заявок Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреван

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2019 12:0010.05.2019 12:0010.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП905066Дата и время вскрытия заявок Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреван

    Подведение итогов не позднее

    11.05.2019 12:0011.05.2019 12:0011.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905066Подведение итогов не позднее Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреван

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    11.05.201911.05.2019 12:0011.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП905066Подведение итогов не позднее Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 мЕреван

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 м

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25 ГОСТ 24334 - 450 м Кабель КГ 3х50+1х16 ГОСТ 24334 - 100 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Армения, г. Ереван, ул. Грибоедова 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 100% отсрочка по факту поставки товара. Срок поставки 30 дней с даты размещения заказа.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    27.32.14.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель КГ 3х50+1х16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Кабель КГ-ХЛ 3х70+1х25"

    Кол-во: 450

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202712
    Гидравлика (фильтра)
    Гидравлика (фильтра)
    596661
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211102160
    на право заключения договора на поставку комплектующих и запасных принадлежностей к установкам для врезки и ремонта газопроводов под давлением (022-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку комплектующих и запасных принадлежностей к установкам...
    596642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    391 969
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211102130
    Предоставление прав на программное обеспечение Delphi Enterprise Named User
    Предоставление прав на программное обеспечение Delphi Enterprise Named User
    596521
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 469 394
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211092915
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №21-2022 на поставку плит газовых по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №21-2022 на поставку плит газовых по...
    595316
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    9 604 602
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211063754
    Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей
    Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей
    591056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 215 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Маркетинговые исследования № 32211075716
    Поставка антисептика
    Поставка антисептика
    592748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    423 510
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Маркетинговые исследования № 32211075722
    Поставка перчаток нитриловых
    Поставка перчаток нитриловых
    592734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    156 764
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми республика
    ГПБ-Сервис
    Запрос предложений № ГП202709
    Закупка работ по техническому обслуживанию и ремонту вводно-распределительных устройств 0,4 кВ на объектах Банка ГПБ (АО)
    Закупка работ по техническому обслуживанию и ремонту вводно-распределительных устройств 0,4 кВ...
    596538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить