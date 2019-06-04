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Номер извещения
ГП940190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
29.04.2019 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14211
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Starodubtseva@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стародубцева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2019 16:00 GMT +304.06.2019 16:0004.06.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП940190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2019 16:0004.06.2019 16:0004.06.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП940190Дата и время вскрытия заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва
Подведение итогов не позднее
15.07.2020 15:3015.07.2020 15:3015.07.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП940190Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
15.07.202015.07.2020 15:3015.07.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП940190Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 компл
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Архморторгпорт» г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
37.00.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1