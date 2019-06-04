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    Главная / Торги / Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2.

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2019 16:0004.06.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП940190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП940190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    29.04.2019 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    3. Коммерческая часть

    1. Общая часть

    2. Техническая часть

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14211

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Starodubtseva@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стародубцева Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2019 16:00 GMT +304.06.2019 16:0004.06.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП940190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2019 16:0004.06.2019 16:0004.06.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП940190Дата и время вскрытия заявок Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2020 15:3015.07.2020 15:3015.07.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП940190Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.07.202015.07.2020 15:3015.07.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП940190Подведение итогов не позднее Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ Станции для приема бытовых сточных вод для объекта: Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. УКПГ2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 компл

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Архморторгпорт» г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% стоимости поставленного Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки Товара, при условии подписания товарной накладной (ТОРГ-12) и получения оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11.110

    Услуги по водоотведению сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция для приема бытовых сточных вод"

    Кол-во: 1

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