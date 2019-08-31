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Номер извещения
ГП940067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2019 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Почтовый адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Контактный телефон
+7 8552 74-68-03 доб. 1104
Факс
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Адрес электронной почты
elena.tokareva@chelny-broiler.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Елена -
Место рассмотрения предложений
Актанышский район
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Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2019 15:00 GMT +331.08.2019 15:0031.08.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП940067Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский район
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2019 15:0031.08.2019 15:0031.08.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП940067Дата и время вскрытия заявок Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский район
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 18:0031.08.2019 18:0031.08.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП940067Подведение итогов не позднее Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский район
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в списке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
обсуждаются индивидуальноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АГРОСИЛА
Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА
Адрес местонахождения
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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