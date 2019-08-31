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    Главная / Торги / Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"

    Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2019 15:0031.08.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП940067Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП940067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2019 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запасные части

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Юридический адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Почтовый адрес

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Контактный телефон

    +7 8552 74-68-03 доб. 1104

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    elena.tokareva@chelny-broiler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Елена -

    Место рассмотрения предложений

    Актанышский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2019 15:00 GMT +331.08.2019 15:0031.08.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП940067Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский район

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2019 15:0031.08.2019 15:0031.08.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП940067Дата и время вскрытия заявок Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский район

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2019 18:0031.08.2019 18:0031.08.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП940067Подведение итогов не позднее Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский район

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.08.201931.08.2019 18:0031.08.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП940067Подведение итогов не позднее Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"Актанышский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в списке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    обсуждаются индивидуальноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    обсуждаются индивидуально
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АГРОСИЛА
    Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА

    Адрес местонахождения

    423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реализация запасных частей АО "Агросила-Сервис""

    Кол-во: 1

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