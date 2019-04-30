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Номер извещения
ГП928998
Уникальный номер закупки
ЮНГ КС 12
Наименование закупки
Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2019 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-62
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
dulichenko.danil@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дуличенко Данил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 10:00 GMT +330.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928998Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП928998Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.06.2019 11:0030.06.2019 11:0030.06.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928998Подведение итогов не позднее Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
30.06.201930.06.2019 11:0030.06.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928998Подведение итогов не позднее Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полный комплекс работ в соответствии с РД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1