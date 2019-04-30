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    Главная / Торги / Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»

    Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928998Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП928998

    Уникальный номер закупки

    ЮНГ КС 12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2019 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Рабочая документация

    Проект договора

    Форма расчета стоимости

    форма стоимостного предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-62

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    dulichenko.danil@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дуличенко Данил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 10:00 GMT +330.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928998Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    30.04.2019 10:0030.04.2019 10:0030.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП928998Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2019 11:0030.06.2019 11:0030.06.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928998Подведение итогов не позднее Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.06.201930.06.2019 11:0030.06.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928998Подведение итогов не позднее Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству (в части устройства электрохимзащиты Объекта «Система транспорта газового конденсата от УКПГ до точки врезки в конденсатопровод АО «Арктикгаз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полный комплекс работ в соответствии с РД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "строительство в части электрохимзащиты трубопровода"

    Кол-во: 1

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