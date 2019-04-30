РКСМ-1270 Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут. Этап III. Реконструкция отстойников радиальных вторичных №№ 1-8 ГОКС со строительством здания реагентного хозяйства» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы»