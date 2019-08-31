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Номер извещения
ГП928757
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация - Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/FS Привод: электродвигатель 250кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Данфосс 250кВт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2019 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Почтовый адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Контактный телефон
+7 85558 5-67-25
Факс
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Адрес электронной почты
aozs.mts@agrosila-holding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Имамиев Равиль Наилевич
Место рассмотрения предложений
Заинск
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Реализация - Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/FS Привод: электродвигатель 250кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Данфосс 250кВт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2019 15:00 GMT +331.08.2019 15:0031.08.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928757Дата и время окончания срока приема заявок Реализация - Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/FS Привод: электродвигатель 250кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Данфосс 250кВт. Заинск
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2019 15:0031.08.2019 15:0031.08.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП928757Дата и время вскрытия заявок Реализация - Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/FS Привод: электродвигатель 250кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Данфосс 250кВт. Заинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 18:0031.08.2019 18:0031.08.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928757Подведение итогов не позднее Реализация - Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/FS Привод: электродвигатель 250кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Данфосс 250кВт. Заинск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация - Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/FS Привод: электродвигатель 250кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Данфосс 250кВт.
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЗаинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АГРОСИЛА
Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА
Адрес местонахождения
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1