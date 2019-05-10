www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП928642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Погрузчик 3т Dalian CPCD30DB VM300
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2019 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Почтовый адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Контактный телефон
+7 962 567-06-63
Факс
--
Адрес электронной почты
o.malkina@alfascan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Погрузчик 3т Dalian CPCD30DB VM300 Кабина CPCD30 с отопителем (кабина Россия) Клык вил 3А, 125х45х2000 3тн Цепь противоскольжения 8.15-15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2019 14:00 GMT +310.05.2019 14:0010.05.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928642Дата и время окончания срока приема заявок Погрузчик 3т Dalian CPCD30DB VM300 Кабина CPCD30 с отопителем (кабина Россия) Клык вил 3А, 125х45х2000 3тн Цепь противоскольжения 8.15-15Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2019 14:0010.05.2019 14:0010.05.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП928642Дата и время вскрытия заявок Погрузчик 3т Dalian CPCD30DB VM300 Кабина CPCD30 с отопителем (кабина Россия) Клык вил 3А, 125х45х2000 3тн Цепь противоскольжения 8.15-15Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
10.05.2019 23:5910.05.2019 23:5910.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928642Подведение итогов не позднее Погрузчик 3т Dalian CPCD30DB VM300 Кабина CPCD30 с отопителем (кабина Россия) Клык вил 3А, 125х45х2000 3тн Цепь противоскольжения 8.15-15Набережные Челны
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Погрузчик 3т Dalian CPCD30DB VM300 Кабина CPCD30 с отопителем (кабина Россия) Клык вил 3А, 125х45х2000 3тн Цепь противоскольжения 8.15-15
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОМПАНИЯ АЛЬФА
Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА
Адрес местонахождения
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
28.22.15.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1