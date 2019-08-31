www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП928755
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/F/.электродвигатель 160кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Эматрот 160кВт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2019 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Почтовый адрес
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
Контактный телефон
+7 85558 5-67-25 доб. 1104
Факс
{}
Адрес электронной почты
aozs.mts@agrosila-holding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Имамиев Равиль Наилевич
Место рассмотрения предложений
Заинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/F/.электродвигатель 160кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Эматрот 160кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2019 12:00 GMT +331.08.2019 12:0031.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928755Дата и время окончания срока приема заявок Реализация Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/F/.электродвигатель 160кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Эматрот 160кВт Заинск
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2019 12:0031.08.2019 12:0031.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП928755Дата и время вскрытия заявок Реализация Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/F/.электродвигатель 160кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Эматрот 160кВт Заинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2019 12:0031.08.2019 12:0031.08.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928755Подведение итогов не позднее Реализация Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/F/.электродвигатель 160кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Эматрот 160кВт Заинск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация Жомовый пресс глубокого отжима "BABBINI" PB 22/F/.электродвигатель 160кВт, 1500 об./мин., плавный пуск: Эматрот 160кВт
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЗаинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АГРОСИЛА
Все закупки и тендеры АО АГРОСИЛА
Адрес местонахождения
423730, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский район, Аняково, Нефтяников, 56
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1