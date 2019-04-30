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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" ОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП928549

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.04.2019 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    недостающие РД

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ
    Все закупки и тендеры МОИСС

    Юридический адрес

    143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцово, Железнодорожная, 9

    Почтовый адрес

    143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцово, Железнодорожная, 9

    Контактный телефон

    +7 495 660-97-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.khokhlova@moiss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель, кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2019 15:0030.06.2019 15:0030.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928549Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" Одинцово

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.06.201930.06.2019 15:0030.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928549Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Приложением 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Приложением 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Приложением 2.1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОИСС
    Все закупки и тендеры МОИСС

    Адрес местонахождения

    143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцово, Железнодорожная, 9

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    23.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "провод СИП-3 1х70"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Кабель АПвБбШп 4х25 - 1кВ"

    Кол-во: 15437

    "Позиция 3"

    "Кабель АПвБбШп 4х185 - 1кВ"

    Кол-во: 2079

    "Позиция 4"

    "Кабель АПвБбШп 4х16 - 1кВ"

    Кол-во: 4288

    "Позиция 5"

    "Кабель 10кВ АПвПу(г)-10кВ 1х240/50"

    Кол-во: 214666

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