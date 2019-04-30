Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП928549 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

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