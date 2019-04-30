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Номер извещения
ГП928549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2019 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцово, Железнодорожная, 9
Почтовый адрес
143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцово, Железнодорожная, 9
Контактный телефон
+7 495 660-97-27
Факс
--
Адрес электронной почты
s.khokhlova@moiss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
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Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" Одинцово
Подведение итогов не позднее
30.06.2019 15:0030.06.2019 15:0030.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928549Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" Одинцово
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.06.201930.06.2019 15:0030.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928549Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС" Одинцово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции, Объект: Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5 для нужд ООО "МОИСС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложением 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Приложением 2.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143005, Российская Федерация, Московская область, Одинцово, Железнодорожная, 9
27.3
Документация лота
Кол-во: 21
Кол-во: 15437
Кол-во: 2079
Кол-во: 4288
Кол-во: 214666