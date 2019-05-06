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Номер извещения
ГП928367
Уникальный номер закупки
1235/СТГ-ТПС
Наименование закупки
закупка запчастей техники LIEBHERR
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
22.04.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1848
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
mak.sokolov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Максим Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запчастей техники LIEBHERR
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.05.2019 09:23 GMT +306.05.2019 09:2306.05.2019 09:23Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928367Дата и время окончания срока приема заявок закупка запчастей техники LIEBHERRМосква
Подведение итогов не позднее
10.05.2019 18:0010.05.2019 18:0010.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928367Подведение итогов не позднее закупка запчастей техники LIEBHERRМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запчастей техники LIEBHERR
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. БорРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.92.61.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 64
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 64
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8