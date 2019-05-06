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    Главная / Торги / закупка запчастей техники LIEBHERR

    закупка запчастей техники LIEBHERR

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2019 09:2306.05.2019 09:23Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928367Дата и время окончания срока приема заявок закупка запчастей техники LIEBHERRМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП928367

    Уникальный номер закупки

    1235/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка запчастей техники LIEBHERR

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.04.2019 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_1235СТГ-ТПС

    Извещение_1235СТГ-ТПС

    190401_Типовая форма договора поставки.ТПС.ред.4.6 (с 01.04.2019)

    190408_Карточка предприятия.ред.6 (НОВЫЙ АДРЕС)_Фенин М.О.

    техническое задание TPS19001094

    190415_Письмо_смена адреса_для контрагентов_2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1848

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    mak.sokolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Максим Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей техники LIEBHERR

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2019 09:23 GMT +306.05.2019 09:2306.05.2019 09:23Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП928367Дата и время окончания срока приема заявок закупка запчастей техники LIEBHERRМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.05.2019 18:0010.05.2019 18:0010.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928367Подведение итогов не позднее закупка запчастей техники LIEBHERRМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.05.201910.05.2019 18:0010.05.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП928367Подведение итогов не позднее закупка запчастей техники LIEBHERRМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей техники LIEBHERR

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ленинградская обл., Тихвинский р-н, д. БорРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент упругий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Шайба"

    Кол-во: 64

    "Позиция 3"

    "Шайба 9102386"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Шайба"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Шайба 10289806"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Шайба"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Угольник крепежный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Ролик поддерживающий D6H"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Прижимная пружина 54Х164Х682"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Подшипник правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Подшипник левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Плита прижимная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Пластина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Проставка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "Проставка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Проставка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Изнашиваемая пластина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Цилиндр натяжной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Ниппель смазочный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Элемент зажимной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Цепь гусеничная (в сборе) 10296407"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Фиксатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Колесо направляющее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Каток опорный одноребордный D6С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Каток опорный одноребордный D6С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Втулка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Вилка направляющего колеса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Болт с шестигранной головкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Болт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Болт"

    Кол-во: 64

    "Позиция 31"

    "Болт с 6-гранной головкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Болт с 6-гранной головкой 4066202"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Болт с 6-ти гранной головкой"

    Кол-во: 16

    "Позиция 34"

    "Болт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Болт с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Болт"

    Кол-во: 8

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