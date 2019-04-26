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Номер извещения
ГП916729
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Складские стеллажи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.04.2019 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Почтовый адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Контактный телефон
+7 962 567-06-63
Факс
--
Адрес электронной почты
o.malkina@alfascan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2019 12:00 GMT +326.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916729Дата и время окончания срока приема заявок Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП916729Дата и время вскрытия заявок Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
03.05.2019 12:0003.05.2019 12:0003.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916729Подведение итогов не позднее Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
03.05.201903.05.2019 12:0003.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916729Подведение итогов не позднее Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нижний НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОМПАНИЯ АЛЬФА
Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА
Адрес местонахождения
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
31.09.11.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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