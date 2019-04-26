Лот 1

Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.