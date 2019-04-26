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    Главная / Торги / Складские стеллажи

    Складские стеллажи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916729Дата и время окончания срока приема заявок Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП916729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Складские стеллажи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.04.2019 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    схема_склада_НН.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Юридический адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Почтовый адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Контактный телефон

    +7 962 567-06-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.malkina@alfascan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.04.2019 12:00 GMT +326.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916729Дата и время окончания срока приема заявок Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    26.04.2019 12:0026.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП916729Дата и время вскрытия заявок Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    03.05.2019 12:0003.05.2019 12:0003.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916729Подведение итогов не позднее Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.05.201903.05.2019 12:0003.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916729Подведение итогов не позднее Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Стеллажи полочные, грузоподъемность на полку мин.300 кг. Стеллажи глубиной 0,8 м из трех полок, расстояние между полками 0,7м; стеллажи глубиной 0,4 м из 6 полок, расстояние между полками 0,4-0,5м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Нижний НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С доставкой и монтажом
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Адрес местонахождения

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллажи"

    Кол-во: 0

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