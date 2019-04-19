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    Главная / Торги / Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)

    Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916427Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП916427

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.04.2019 18:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ АК ТАШ
    Все закупки и тендеры СМК АК ТАШ

    Юридический адрес

    420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35

    Почтовый адрес

    420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8

    Контактный телефон

    +7 843 294-88-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mannapova.a@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маннапова Алёна Раисовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2019 10:00 GMT +319.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916427Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП916427Дата и время вскрытия заявок Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)Казань

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 18:0019.04.2019 18:0019.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916427Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)Казань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 18:0019.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916427Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж покрытия "искусственная трава" DOMO Slide DS 50M (Бельгия)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Рауиса ГарееваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    обсуждаются индивидуально
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМК АК ТАШ
    Все закупки и тендеры СМК АК ТАШ

    Адрес местонахождения

    420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35

    420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8

    Классификатор ОКПД2

    22.23

    Изделия пластмассовые строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж"

    Кол-во: 3951

    "Позиция 2"

    "Песок каленый (15 кг/ м кв)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Резиновый гранулят (7кг/ м кв)"

    Кол-во: 27.7

    "Позиция 4"

    "клей Форбо 149/13,2 кг"

    Кол-во: 32

    "Позиция 5"

    "Лента соединительная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "DOMO Slide DS 50M (Бельгия) разметка белая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "DOMO Slide DS 50M (Бельгия)"

    Кол-во: 3960

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 613 892
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
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