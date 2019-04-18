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    Главная / Торги / Кирпич М125, 103 680 шт

    Кирпич М125, 103 680 шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916420Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич М125, 103 680 штКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП916420

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кирпич М125, 103 680 шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.04.2019 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ АК ТАШ
    Все закупки и тендеры СМК АК ТАШ

    Юридический адрес

    420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35

    Почтовый адрес

    420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8

    Контактный телефон

    +7 843 294-88-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mannapova.a@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маннапова Алёна Раисовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кирпич М125, 103 680 шт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2019 11:00 GMT +318.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916420Дата и время окончания срока приема заявок Кирпич М125, 103 680 штКазань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.04.2019 13:0018.04.2019 13:0018.04.2019 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП916420Дата окончания срока рассмотрения заявок Кирпич М125, 103 680 штКазань

    Дата и время проведения

    19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП916420Дата и время проведения Кирпич М125, 103 680 штКазань

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 18:0019.04.2019 18:0019.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916420Подведение итогов не позднее Кирпич М125, 103 680 штКазань

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 18:0019.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916420Подведение итогов не позднее Кирпич М125, 103 680 штКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кирпич М125, 103 680 шт

    Начальная цена

    1 060 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    103680

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Татарстан, поселок ОсиновоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты обсуждаются индивидуально
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМК АК ТАШ
    Все закупки и тендеры СМК АК ТАШ

    Адрес местонахождения

    420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35

    420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8

    Классификатор ОКПД2

    23.32.11

    Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич М125, 103 680 шт"

    Кол-во: 103680

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