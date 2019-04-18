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Номер извещения
ГП916330
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
кирпич силикатный белый М-200
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
11.04.2019 09:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35
Почтовый адрес
420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8
Контактный телефон
+7 843 294-88-84
Факс
--
Адрес электронной почты
mannapova.a@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маннапова Алёна Раисовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кирпич силикатный белый М-200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.04.2019 15:00 GMT +318.04.2019 15:0018.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916330Дата и время окончания срока приема заявок кирпич силикатный белый М-200Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.04.2019 15:3018.04.2019 15:3018.04.2019 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП916330Дата окончания срока рассмотрения заявок кирпич силикатный белый М-200Казань
Дата и время проведения
19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП916330Дата и время проведения кирпич силикатный белый М-200Казань
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916330Подведение итогов не позднее кирпич силикатный белый М-200Казань
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кирпич силикатный белый М-200
Начальная цена
5 895 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
655000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СМК АК ТАШ
Все закупки и тендеры СМК АК ТАШ
Адрес местонахождения
420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35
420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8
23.61.11.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 655000