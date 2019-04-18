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    Главная / Торги / кирпич силикатный белый М-200

    кирпич силикатный белый М-200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.04.2019 15:0018.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916330Дата и время окончания срока приема заявок кирпич силикатный белый М-200КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП916330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    кирпич силикатный белый М-200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.04.2019 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ АК ТАШ
    Все закупки и тендеры СМК АК ТАШ

    Юридический адрес

    420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35

    Почтовый адрес

    420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8

    Контактный телефон

    +7 843 294-88-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mannapova.a@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маннапова Алёна Раисовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кирпич силикатный белый М-200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.04.2019 15:00 GMT +318.04.2019 15:0018.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916330Дата и время окончания срока приема заявок кирпич силикатный белый М-200Казань

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.04.2019 15:3018.04.2019 15:3018.04.2019 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП916330Дата окончания срока рассмотрения заявок кирпич силикатный белый М-200Казань

    Дата и время проведения

    19.04.2019 10:0019.04.2019 10:0019.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП916330Дата и время проведения кирпич силикатный белый М-200Казань

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916330Подведение итогов не позднее кирпич силикатный белый М-200Казань

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916330Подведение итогов не позднее кирпич силикатный белый М-200Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кирпич силикатный белый М-200

    Начальная цена

    5 895 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    655000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    --Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    стоимость с доставкой до пос. Осиново, г. Казань условия оплаты обсуждаются индивидуально
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМК АК ТАШ
    Все закупки и тендеры СМК АК ТАШ

    Адрес местонахождения

    420025, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, ПЕР ДУСЛЫК, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОФИС 35

    420025 РТ г Казань пер.Дуслык, д.8

    Классификатор ОКПД2

    23.61.11.131

    Кирпич силикатный и шлаковый

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кирпич силикатный белый М-200"

    Кол-во: 655000

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