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Номер извещения
ГП916268
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Собственник имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
10.04.2019 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2019 12:00 GMT +320.05.2019 12:0020.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916268Дата и время окончания срока приема заявок Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.05.2019 18:0021.05.2019 18:0021.05.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП916268Дата окончания срока рассмотрения заявок Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва
Дата и время проведения
22.05.2019 12:0022.05.2019 12:0022.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП916268Дата и время проведения Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва
Подведение итогов не позднее
24.06.2019 18:0024.06.2019 18:0024.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916268Подведение итогов не позднее Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
24.06.201924.06.2019 18:0024.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916268Подведение итогов не позднее Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5.
Начальная цена
1 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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