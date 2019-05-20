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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Собственник имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Собственник имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2019 12:0020.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916268Дата и время окончания срока приема заявок Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП916268

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Собственник имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.04.2019 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2019 12:00 GMT +320.05.2019 12:0020.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916268Дата и время окончания срока приема заявок Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.05.2019 18:0021.05.2019 18:0021.05.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП916268Дата окончания срока рассмотрения заявок Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва

    Дата и время проведения

    22.05.2019 12:0022.05.2019 12:0022.05.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП916268Дата и время проведения Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.06.2019 18:0024.06.2019 18:0024.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916268Подведение итогов не позднее Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.06.201924.06.2019 18:0024.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916268Подведение итогов не позднее Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Квартира, общей площадью 48,2 кв.м, расположенного по адресу: Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5. Общая площадь, кв.м. - 48,2; • Жилая площадь, кв.м. - 34,6; • Количество комнат - 3; • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") - 17,1; 8,2; 9,3; • Площадь кухни, кв.м. - 5,7; • Количество санузлов - 1; • Количество совмещенных или раздельных санузлов - 1 (раздельный); • Ремонт - требуется проведение косметического ремонта (с заменой проводки и сантехнических труб); • Балкон/Лоджия - отсутствует; • Год постройки дома - 1985; • Материал стен - железобетонный панельный; • Этаж - 1; • Этажность дома - 5; • Пассажирские и грузовые лифты - отсутствует; • Кадастровый номер - 55:20:140101:6138; • Метро - отсутствует; • Район - Омский; • Адрес - Омский р-н, п. Новоомский, ул. 2 Огородный переулок, д. 1А, кв. 5.

    Начальная цена

    1 130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Банк ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    68

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущество"

    Кол-во: 0

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    Аукцион № ГП148836
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи на объекты недвижимого имущества. Предмет продажи: Двухкомнатная квартира, общей площадью 65,3 кв.м. расположенная по адресу: ЯНАО, г.Муравленко, ул.Нефтяников, д.1, кв.2. Свидетельство о государственной регистрации права бланк 72 НК 230487, выданное 02 июня 2006 года. Собственник: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА»
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества....
    583129
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    02.03.2022 18:00(GMT+03:00)
    2 425 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    30.12.2021 г., 12:19
    Дата аукциона:
    04.03.2022 г., 11:00
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