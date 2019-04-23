Лот 1

Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454