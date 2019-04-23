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    Главная / Торги / закупка пиломатериалов для собственных нужд

    закупка пиломатериалов для собственных нужд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916225Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 ЕреванПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП916225

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка пиломатериалов для собственных нужд

    Валюта процедуры

    AMD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.04.2019 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение

    Техническая спецификация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    +374 10 376633

    Факс

    Адрес электронной почты

    sahakyan_g@armenal.am

    Ф.И.О. контактного лица

    Саакян Генрик Геворкович

    Место рассмотрения предложений

    Ереван

    Закупки и тендеры Ереван

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916225Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 Ереван

    Дата и время вскрытия заявок

    23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП916225Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 Ереван

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916225Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 Ереван

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    AMD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    700 куб. м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РА, г. Ереван, ул. Грибоедова 25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка платежа в течение 30 календарных дней после поставки. Поставка в течение 30 дней после размещения заказа.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
    Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    16.10.10.115

    Пиломатериалы из пихты

    16.10.10.114

    Пиломатериалы из кедра

    16.10.10.111

    Пиломатериалы из сосны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническая спецификация

    10.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доски обрезные"

    Кол-во: 700

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