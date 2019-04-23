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Номер извещения
ГП916225
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка пиломатериалов для собственных нужд
Валюта процедуры
AMD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.04.2019 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
+374 10 376633
Факс
Адрес электронной почты
sahakyan_g@armenal.am
Ф.И.О. контактного лица
Саакян Генрик Геворкович
Место рассмотрения предложений
Ереван
Закупки и тендеры Ереван
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Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.04.2019 12:00 GMT +323.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП916225Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 Ереван
Дата и время вскрытия заявок
23.04.2019 12:0023.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП916225Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 Ереван
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
26.04.201926.04.2019 12:0026.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП916225Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454 Ереван
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериала Пиломатериал согласно "Технической спецификации на обрезной пиломатериал хвойной порорды для изготовления деревянной тары СМ 4-1-2016" Доски обрезные по типоразмерам: 1 22х120x6000 - 28% 2 32х120x6000 - 16% 3 50х200x6000 - 8% 4 40х150x6000 - 32% 5 90х100x6000 - 9% 6 70х140x6000 - 7% Ориентировочный ежемесячный объем - 700 куб. м. Влажность пиломатериала должно быть не более 22% Сорт - 1,2 Нормативная документация - ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
AMD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
700 куб. м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РА, г. Ереван, ул. Грибоедова 25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Все закупки и тендеры СЕКЦИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
Адрес местонахождения
16.10.10.115
16.10.10.114
16.10.10.111
Документация лота
Кол-во: 700