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    Главная / Торги / Попозиционная закупка на продажу продукции Omron

    Попозиционная закупка на продажу продукции Omron

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 16:0017.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904693Дата и время окончания срока приема заявок Продукция OmronСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка на продажу продукции Omron

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.04.2019 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-К-С
    Все закупки и тендеры А-К-С

    Юридический адрес

    195279, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ш РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 69, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 56Н

    Почтовый адрес

    195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литера А пом. 56Н

    Контактный телефон

    +7 812 242-80-94

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ah@a-k-c.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Хазов Артём Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция Omron

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 16:00 GMT +317.04.2019 16:0017.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904693Дата и время окончания срока приема заявок Продукция OmronСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904693Подведение итогов не позднее Продукция OmronСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904693Подведение итогов не позднее Продукция OmronСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция Omron

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывоз за счёт Покупателя со склада Продавца по адресу 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литера А пом. 56Н, либо доставка в течение 3-5 дней за счёт Продавца с отнесением расходов на ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 50% в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора; 50% - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приёмки товара Покупателем и подписания товарной накладной, предоставления счета-фактуры и выставления счета
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-К-С
    Все закупки и тендеры А-К-С

    Адрес местонахождения

    195279, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ш РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 69, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 56Н

    195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литера А пом. 56Н

    Классификатор ОКПД2

    28.15.39.120

    Детали приводных элементов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания S8VK-G12024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Процессор CJ2M-CPU33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Модуль входов CJ1W-ID211"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Модуль выходов CJ1W-OC211"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Импульсный модуль CJ2M-MD211"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Клеммник XW2D-40G6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Модуль питания CJ1W-PA202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Модуль расширения CJ1W-IC101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Модуль расширения CJ1W-II101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Модуль аналоговых входов/выходов CJ1W-MAD42"

    Кол-во: 1

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