www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП904693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная закупка на продажу продукции Omron
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.04.2019 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195279, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ш РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 69, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 56Н
Почтовый адрес
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литера А пом. 56Н
Контактный телефон
+7 812 242-80-94
Факс
--
Адрес электронной почты
ah@a-k-c.su
Ф.И.О. контактного лица
Хазов Артём Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция Omron
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.04.2019 16:00 GMT +317.04.2019 16:0017.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904693Дата и время окончания срока приема заявок Продукция OmronСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 15:0019.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904693Подведение итогов не позднее Продукция OmronСанкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция Omron
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз за счёт Покупателя со склада Продавца по адресу 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литера А пом. 56Н, либо доставка в течение 3-5 дней за счёт Продавца с отнесением расходов на ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
195279, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ш РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 69, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 56Н
195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литера А пом. 56Н
28.15.39.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1