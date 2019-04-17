Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

самовывоз за счёт Покупателя со склада Продавца по адресу 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69 литера А пом. 56Н, либо доставка в течение 3-5 дней за счёт Продавца с отнесением расходов на ПокупателяРассчитать логистику >