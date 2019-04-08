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    Главная / Торги / Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский»

    Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904137Дата и время окончания срока приема заявок Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904137

    Уникальный номер закупки

    24777

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.04.2019 08:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора

    Запрос по заявке № 24777

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ АО ГОК Инаглинский

    Общие отгрузочные реквизиты - ГОК И

    Письмо о запросе документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-27

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    rodin.d@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родин Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты, инструменты

    Список лотов

    Лот 1

    Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904137Дата и время окончания срока приема заявок Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904137Дата и время вскрытия заявок Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    17.05.2019 09:0017.05.2019 09:0017.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904137Подведение итогов не позднее Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.05.201917.05.2019 09:0017.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904137Подведение итогов не позднее Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Люлька подвесная, домкрат, электроинструменты по заявке № 24777 АО «ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно отгрузочным реквизитам АО ГОК ИнаглинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ тарировочный Jonnesway T271500N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пила цепная Makita UC4551AX1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Пила дисковая Bosch Professional GKS 600, 1200Вт 165 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Бетонолом GSH 16-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Печь РК1 Контейнер для сушки и хранения электродов ESAB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Перфоратор с патроном SDS-max GBH 5-40 D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Перфоратор Bosch 6BH 2w24DF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "УШМ Hilti AG 125-13S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "УШМ Hilti AG 230-27DB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Шуруповерт Makita 6802 BV"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Дрель ударная дрель Bosch GSB 1600 RE 0.601.218.121"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Штатив строительный штатив Воsch ВТ160 Professional"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Измерительная рейка Bosch GR500 Professional"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Дальномер лазерный Bosch GLM 80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Комплект GPS приемник с контроллером EFT М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Тачка строительная 200 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Таль цепная ручная шестеренная TOR ТРШ (HS-C) 1Т/6М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Лебедка ручная рычажная МТМ г/п 5,4 т канат 20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Лебедка ручная рычажная МТМ г/п 3,2 т канат 20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Лебедка ручная рычажная МТМ г/п 1,6 т канат 20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Градусник для бетона"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Лампа паяльная бензиновая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Домкрат реечный ДР 20 тн"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Люлька подвесная алюминиевая"

    Кол-во: 3

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