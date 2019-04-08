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    Главная / Торги / Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»

    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904133Дата и время окончания срока приема заявок Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904133

    Уникальный номер закупки

    24313

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.04.2019 05:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 24313

    Типовая форма договора

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ АО ГОК Инаглинский

    Общие отгрузочные реквизиты - ГОК И

    Письмо о запросе документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-27

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    rodin.d@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родин Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904133Дата и время окончания срока приема заявок Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904133Дата и время вскрытия заявок Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    13.05.2019 09:0013.05.2019 09:0013.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904133Подведение итогов не позднее Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 09:0013.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904133Подведение итогов не позднее Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно отгрузочных реквизитов АО ГОК ИнаглинскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка 50м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Рулетка 50м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Рулетка 50м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Рулетка 5м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Рулетка 5м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Рулетка 3м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Рулетка 3м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Валик меховой 200мм {300 мм}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Валик меховой 200мм {300 мм}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Валик меховой 200мм {300 мм}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Кисть 100 мм {натур.щетина, для эмалевых красок}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Кисть 100 мм {натур.щетина, для эмалевых красок}"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Кисть 100 мм {натур.щетина, для эмалевых красок}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Кисть круглая 50мм {натур.щетина, для эмалевых красок}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Кисть круглая 50мм {натур.щетина, для эмалевых красок}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Кисть круглая 50мм {натур.щетина, для эмалевых красок}"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Бита магнитная,с ограничителем для больших нагрузок (крест philips №2) {ph2, удлиненная, Gross}"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Бита магнитная,с ограничителем для больших нагрузок (крест philips №2) {ph2, удлиненная, Gross}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 19"

    "Бита магнитная,с ограничителем для больших нагрузок (крест philips №2) {ph2, удлиненная, Gross}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 20"

    "Бита 10мм 6-гр головка {10мм, Gross, удлиненная}"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Бита 10мм 6-гр головка {10мм, Gross, удлиненная}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 22"

    "Бита 10мм 6-гр головка {10мм, Gross, удлиненная}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 23"

    "Бита 8мм {Gross, удлиненная}"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Бита 8мм {Gross, удлиненная}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 25"

    "Бита 8мм {Gross, удлиненная}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 26"

    "Бур по бетону 920 мм, SDS max d32 {30 SDS max 600мм}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Бур по бетону 920 мм, SDS max d32 {30 SDS max 600мм}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Бур по бетону 920 мм, SDS max d32 {30 SDS max 600мм}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Бур по бетону 22*400 SDS MAX {SDS max 450мм}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Бур по бетону 22*400 SDS MAX {SDS max 450мм}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Бур по бетону 22*400 SDS MAX {SDS max 450мм}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Бур по бетону SDS MAX 16*400/540BOSCH {SDS max 450мм}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Бур по бетону SDS MAX 16*400/540BOSCH {SDS max 450мм}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Бур по бетону SDS MAX 16*400/540BOSCH {SDS max 450мм}"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Бур по бетону 12*300 SDS Plus {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Бур по бетону 12*300 SDS Plus {SDS+260мм}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Бур по бетону 12*300 SDS Plus {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 38"

    "Бур по бетону 8*150мм SDS {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "Бур по бетону 8*150мм SDS {SDS+260мм}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Бур по бетону 6*250 {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "Бур по бетону 6*250 {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "Бур по бетону 6*250 {SDS+260мм}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Изолента ПВХ 19мм/10м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Изолента ПВХ 19мм/10м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Изолента ПВХ 19мм/10м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Изолента х/б 300 гр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Изолента х/б 300 гр"

    Кол-во: 35

    "Позиция 48"

    "Электроды МР-3 d 3 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Электроды МР-3 d 3 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 50"

    "Электроды МР-3 d 3 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 51"

    "Электроды МР-3 d 4 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Электроды МР-3 d 4 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Электроды МР-3 d 4 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 5 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 55"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 5 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 56"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 5 мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 57"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 4 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 58"

    "Веревка статика 10мм Штурм {альпиниская}"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Веревка статика 10мм Штурм {альпиниская}"

    Кол-во: 150

    "Позиция 60"

    "Веревка статика 10мм Штурм {альпиниская}"

    Кол-во: 150

    "Позиция 61"

    "Полог 10*15м. тарпаулин 120 г/м2 (зеленый) люверс 12мм шаг 1м {10*16}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Полог 10*15м. тарпаулин 120 г/м2 (зеленый) люверс 12мм шаг 1м {10*16}"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "Саморез 3,5*51"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 64"

    "Рулетка 5м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Рулетка обрезиненная 7,5 м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Рулетка обрезиненная 7,5 м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Рулетка обрезиненная 7,5 м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Рулетка 10м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Рулетка 10м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Рулетка 10м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Рулетка 3м {обрезиненная, Gross}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Полог 10*15м. тарпаулин 120 г/м2 (зеленый) люверс 12мм шаг 1м {10*16}"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Лопата штыковая с черенком {рельсовая сталь}"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Лопата штыковая с черенком {рельсовая сталь}"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Лопата штыковая с черенком {рельсовая сталь}"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Лопата совковая {рельсовая сталь}"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Лопата совковая {рельсовая сталь}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Лопата совковая {рельсовая сталь}"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Ветошь"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Ветошь"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Ветошь"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Саморез по металлу СММ 4,2*50 острый"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 83"

    "Саморез по металлу СММ 4,2*50 острый"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 84"

    "Саморез по металлу СММ 4,2*50 острый"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 85"

    "Саморез СММ оцинк 4,2х32 остр."

    Кол-во: 3500

    "Позиция 86"

    "Саморез СММ оцинк 4,2х32 остр."

    Кол-во: 3500

    "Позиция 87"

    "Саморез СММ оцинк 4,2х32 остр."

    Кол-во: 3000

    "Позиция 88"

    "Саморез острый,полусфер.с пресшайбой 4,2*13"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 89"

    "Саморез острый,полусфер.с пресшайбой 4,2*13"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 90"

    "Саморез острый,полусфер.с пресшайбой 4,2*13"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 91"

    "Саморез по металлу СММ 4,2*50 сверло"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 92"

    "Саморез по металлу СММ 4,2*50 сверло"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 93"

    "Саморез по металлу СММ 4,2*50 сверло"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 94"

    "Саморез 3,5*11 (уп.500 шт.) {остр.}"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 95"

    "Саморез 3,5*11 (уп.500 шт.) {остр.}"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 96"

    "Саморез 3,5*11 (уп.500 шт.) {остр.}"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 97"

    "Саморез 3,5*11 металл (100шт=0,102гр) {сверло}"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 98"

    "Саморез 3,5*11 металл (100шт=0,102гр) {сверло}"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 99"

    "Саморез 3,5*11 металл (100шт=0,102гр) {сверло}"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 100"

    "Саморезы 4,8*110 гипс/дерево 1000шт."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 101"

    "Саморезы 4,8*110 гипс/дерево 1000шт."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 102"

    "Саморезы 4,8*110 гипс/дерево 1000шт."

    Кол-во: 500

    "Позиция 103"

    "Саморез 4,2*70 {СГД}"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 104"

    "Саморез 4,2*70 {СГД}"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 105"

    "Саморез 4,2*70 {СГД}"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 106"

    "Саморез 3,5*45 {СГД}"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 107"

    "Саморез 3,5*45 {СГД}"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 108"

    "Саморез 3,5*45 {СГД}"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 109"

    "Саморез 3,5*25 {СГД}"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 110"

    "Саморез 3,5*25 {СГД}"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 111"

    "Саморез 3,5*25 {СГД}"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 112"

    "Саморез 4,2*13 {с широкой шляпкой}"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 113"

    "Саморез 4,2*13 {с широкой шляпкой}"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 114"

    "Саморез 4,2*13 {с широкой шляпкой}"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 115"

    "Саморез по металлу 4,2*41"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 116"

    "Саморез по металлу 4,2*41"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 117"

    "Саморез по металлу 4,2*41"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 118"

    "Саморез по металлу 4,2*19"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 119"

    "Саморез по металлу 4,2*19"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 120"

    "Саморез по металлу 4,2*19"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 121"

    "Шуруп самосверлящий 6,3*100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 122"

    "Шуруп самосверлящий 6,3*100"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 123"

    "Шуруп самосверлящий 6,3*100"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 124"

    "Шуруп самосверлящий 4,8*32"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 125"

    "Шуруп самосверлящий 4,8*32"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 126"

    "Шуруп самосверлящий 4,8*32"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 127"

    "Винт самонарезающий В 6,3*25 с шестигранной головкой с перссшайбой и сверлом оцинк RAL9002"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 128"

    "Винт самонарезающий В 6,3*25 с шестигранной головкой с перссшайбой и сверлом оцинк RAL9002"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 129"

    "Винт самонарезающий В 6,3*25 с шестигранной головкой с перссшайбой и сверлом оцинк RAL9002"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 130"

    "Шуруп самосверлящий с удлиненным сверлом 5,5х32"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 131"

    "Шуруп самосверлящий с удлиненным сверлом 5,5х32"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 132"

    "Шуруп самосверлящий с удлиненным сверлом 5,5х32"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 133"

    "Шуруп самосверлящий с удлиненным сверлом 5,5х19"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 134"

    "Шуруп самосверлящий с удлиненным сверлом 5,5х19"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 135"

    "Шуруп самосверлящий с удлиненным сверлом 5,5х19"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 136"

    "Шуруп самосверлящий 4,8х20"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 137"

    "Шуруп самосверлящий 4,8х20"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 138"

    "Шуруп самосверлящий 4,8х20"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 139"

    "Саморез 4,2*90 {4,5*90}"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 140"

    "Саморез 4,2*90 {4,5*90}"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 141"

    "Саморез 4,2*90 {4,5*90}"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 142"

    "Саморез 4,2*76"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 143"

    "Саморез 4,2*76"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 144"

    "Саморез 4,2*76"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 145"

    "Саморез 3,5*51"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 146"

    "Саморез 3,5*51"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 147"

    "Дюбель-гвоздь по бетону 10х60 {по бетону}"

    Кол-во: 300

    "Позиция 148"

    "Дюбель-гвоздь по бетону 10х60 {по бетону}"

    Кол-во: 400

    "Позиция 149"

    "Дюбель-гвоздь по бетону 10х60 {по бетону}"

    Кол-во: 300

    "Позиция 150"

    "Дюбель-гвоздь 8х60 {по бетону}"

    Кол-во: 300

    "Позиция 151"

    "Дюбель-гвоздь 8х60 {по бетону}"

    Кол-во: 300

    "Позиция 152"

    "Дюбель-гвоздь 8х60 {по бетону}"

    Кол-во: 400

    "Позиция 153"

    "Дюбель-гвоздь 6*40 потайной {по бетону}"

    Кол-во: 300

    "Позиция 154"

    "Дюбель-гвоздь 6*40 потайной {по бетону}"

    Кол-во: 300

    "Позиция 155"

    "Дюбель-гвоздь 6*40 потайной {по бетону}"

    Кол-во: 300

    "Позиция 156"

    "Диск алмазный по бетону для УШМ d230"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Диск алмазный по бетону для УШМ d230"

    Кол-во: 7

    "Позиция 158"

    "Диск алмазный по бетону для УШМ d230"

    Кол-во: 7

    "Позиция 159"

    "Круг зачистной 125х6х22"

    Кол-во: 40

    "Позиция 160"

    "Круг зачистной 125х6х22"

    Кол-во: 30

    "Позиция 161"

    "Круг зачистной 125х6х22"

    Кол-во: 30

    "Позиция 162"

    "Круг отрезной 125*2*22"

    Кол-во: 400

    "Позиция 163"

    "Круг отрезной 125*2*22"

    Кол-во: 300

    "Позиция 164"

    "Круг отрезной 125*2*22"

    Кол-во: 300

    "Позиция 165"

    "Круг зачистной 230х6х23"

    Кол-во: 40

    "Позиция 166"

    "Круг зачистной 230х6х23"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Круг зачистной 230х6х23"

    Кол-во: 30

    "Позиция 168"

    "Круг отрезной 230*2,5*22"

    Кол-во: 700

    "Позиция 169"

    "Круг отрезной 230*2,5*22"

    Кол-во: 900

    "Позиция 170"

    "Круг отрезной 230*2,5*22"

    Кол-во: 900

    "Позиция 171"

    "Сверло по металлу 16,0мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Сверло по металлу 16,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Сверло по металлу 16,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Сверло по металлу 13,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Сверло по металлу 13,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Сверло по металлу 13,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Сверло по металлу 10,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Сверло по металлу 10,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Сверло по металлу 10,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Сверло по металлу 8,0мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Сверло по металлу 8,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Сверло по металлу 8,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "Сердцевина для замка {китайского}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "Сердцевина для замка {китайского}"

    Кол-во: 8

    "Позиция 185"

    "Сердцевина для замка {китайского}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 186"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 187"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 188"

    "Замок навесной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Хомут стяжной усиленный с болтовым натяжением диам. 35 мм {15-19 мм}"

    Кол-во: 30

    "Позиция 190"

    "Хомут стяжной усиленный с болтовым натяжением диам. 35 мм {15-19 мм}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 191"

    "Хомут стяжной усиленный с болтовым натяжением диам. 35 мм {15-19 мм}"

    Кол-во: 35

    "Позиция 192"

    "Бур по бетону 10*110 SDS PLUS {SDS+260мм}"

    Кол-во: 6

    "Позиция 193"

    "Бур по бетону 10*110 SDS PLUS {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 194"

    "Бур по бетону 10*110 SDS PLUS {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 195"

    "Бур по бетону 8*150мм SDS {SDS+260мм}"

    Кол-во: 7

    "Позиция 196"

    "Изолента х/б 300 гр"

    Кол-во: 35

    "Позиция 197"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 4 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 198"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 4 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 199"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 3 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 200"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 3 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 201"

    "Электроды УОНИ 13/55 d 3 мм"

    Кол-во: 150

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