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Номер извещения
ГП904133
Уникальный номер закупки
24313
Наименование закупки
Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.04.2019 05:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-27
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
rodin.d@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родин Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904133Дата и время окончания срока приема заявок Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904133Дата и время вскрытия заявок Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
13.05.2019 09:0013.05.2019 09:0013.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904133Подведение итогов не позднее Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский» Нерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно отгрузочных реквизитов АО ГОК ИнаглинскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
25.99.29.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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