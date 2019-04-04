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Номер извещения
ГП904045
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос ценовых котировок на инструмент Pramet
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7551
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Artem.Mikhaylov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Михайлов Артём Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на инструмент Pramet
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 09:00 GMT +304.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904045Дата и время окончания срока приема заявок запрос ценовых котировок на инструмент PrametСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 09:0004.04.2019 09:0004.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904045Дата и время вскрытия заявок запрос ценовых котировок на инструмент PrametСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на инструмент Pramet
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
количество - в соответствии с заявкой
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка на условиях DDP (Санкт-Петербург)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.73.40.276
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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