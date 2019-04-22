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Номер извещения
31907714479
Уникальный номер закупки
25
Наименование закупки
Открытый конкурс №25 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на поставку кондиционеров с последующим монтажом, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76 доб. 208
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
mironova_oi@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронова Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кондиционеров, с последующим монтажом.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондиционеров, с последующим монтажом.
Начальная цена
216 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
28.25.12.130
28.25.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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