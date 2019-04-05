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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме по ремонту и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3

    Открытый запрос предложений в электронной форме по ремонту и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904032Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме по ремонту и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 603-22-35 доб. 7310

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    d.romanenko@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Дмитрий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 17:00 GMT +305.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904032Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 17:0005.04.2019 17:0005.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП904032Дата и время вскрытия заявок Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 18:0005.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904032Подведение итогов не позднее Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904032Подведение итогов не позднее Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной распределительной подстанции №3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    41

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и пуско-наладка оборудования управления оперативным током в высоковольтной "

    Кол-во: 0

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