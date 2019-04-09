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Номер извещения
31907714074
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка приборов и оборудования для лаборатории неразрушающего контроля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
v.evseev@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Евсеев Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов и оборудования для лаборатории неразрушающего контроля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 11:00 GMT +309.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907714074Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов и оборудования для лаборатории неразрушающего контроля г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 11:0009.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907714074Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов и оборудования для лаборатории неразрушающего контроля г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов и оборудования для лаборатории неразрушающего контроля
Начальная цена
4 771 656,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
26.60.12.132
26.60
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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