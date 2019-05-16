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Номер извещения
31907713953
Уникальный номер закупки
139/27.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП
Наименование закупки
139/27.03.19/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по очистке Ближнего шламоотвала (БШО) и откачке воды с мазутных ям
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-49-62
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
11unu@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Наталья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по очистке БШО и откачке воды с мазутных ям
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2019 15:30 GMT +316.05.2019 15:3016.05.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907713953Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по очистке БШО и откачке воды с мазутных ямСалават
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2019 07:0017.05.2019 07:0017.05.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907713953Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по очистке БШО и откачке воды с мазутных ямСалават
Подведение итогов не позднее
17.06.2019 12:0017.06.2019 12:0017.06.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713953Подведение итогов не позднее Оказание услуг по очистке БШО и откачке воды с мазутных ямСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по очистке БШО и откачке воды с мазутных ям
Начальная цена
2 804 829,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
37.00.12.110
37.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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