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Номер извещения
31907713977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сталь листовая, швеллер
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.04.2019 10:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хмелевских Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Самара, ул. Земеца, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сталь листовая, швеллер
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.201923.04.2019 15:3023.04.2019 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907713977Дата окончания срока рассмотрения заявок Сталь листовая, швеллерг. Самара, ул. Земеца, д.18
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 15:3023.04.2019 15:3023.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907713977Подведение итогов не позднее Сталь листовая, швеллерг. Самара, ул. Земеца, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сталь листовая, швеллер
Начальная цена
1 911 105,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в извещении о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
24.10.71.130
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4200
Кол-во: 31900
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