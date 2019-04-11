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    Главная / Торги / Запасные части для снегоболотохода ГАЗ 34039-32

    Запасные части для снегоболотохода ГАЗ 34039-32

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 09:3011.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП904025Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для снегоболотохода ГАЗ 34039-32МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП904025

    Уникальный номер закупки

    1168/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для снегоболотохода ГАЗ 34039-32

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.04.2019 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Извещение

    Форма КП

    Форма договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1966

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    s.garnov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарнов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для снегоболотохода ГАЗ 34039-32

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП904025Подведение итогов не позднее Запасные части для снегоболотохода ГАЗ 34039-32Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для снегоболотохода ГАЗ 34039-32

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево ул. Ухтомского д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сальник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Сальник оси балансира направляющего колеса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ремень привода вентилятора 1-11Х10-1400 ГОСТ 5813-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Палец с резиной"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Обойма сальника"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное балансира направляющего колеса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное крышки ступицы катка и шайбы уплотнительной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Колесо направляющее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Гусеница"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Ведущее колесо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фрикцион в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Балансир средних катков"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Балансир с осью левый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Балансир с осью правый в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Балансир первого и шестого катков левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Балансир первого и шестого катков правый"

    Кол-во: 1

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